В столице на зебре сбили бабушку с внуками: мальчик в коме

8-летний мальчик находится в коме после того, как вчера вечером его сбили на пешеходном переходе по улице Василе Лупу. Ребенок находился со своей 11-летней сестрой и бабушкой, которые также были доставлены в больницу в стабильном состоянии.

Водитель утверждает, что не заметил пешеходов. По словам сотрудников полиции, трагедия вызвана плохими погодными условиями.

– У 8-летнего ребёнка тяжелая черепно-мозговая травма, он находится в коме. Девочка 11 лет госпитализирована в нейрохирургическое отделение с легкими травмами головы, — прокомментировала Констанца Догару, педиатр больницы им. В. Игнатенко.

По словам одного из свидетелей аварии, трое пострадавших переходили улицу по правилам. 32-летний водитель Dacia утверждает, что не заметил пешеходов.

– Я ехал на маленькой скорости, не употреблял алкоголь. Пешеходов заметил в последний момент. Когда я остановился, было уже поздно, — добавил мужчина.

Полиция определяет причины, по которым произошла авария.