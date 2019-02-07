В столице на краже попались братья-воры (ВИДЕО)

0

Сотрудники Национальной инспекции расследований задержали двух человек, подозреваемых в совершении как минимум двух краж в январе этого года. Задержанные жители столицы оказались братьями в возрасте 16 и 24 лет.

По материалам дела, 22 января подозреваемые вскрыли замок и проникли в дом на Ботанике, откуда украли компьютер, систему наблюдения, электрическую дрель Makita, пильный диск по дереву Metabo, электрическую отвертку и сварочный аппарат, тем самым причинив жертве значительный материальный ущерб в размере 33 250 леев. Затем подозреваемые зашли в подъезд жилого дома и украли детскую коляску. Сумма ущерба составила 1 000 леев.

Похищенные товары были обнаружены полицией. В скором времени они будут возвращены владельцам.

Задержанные признали свою вину. За кражу им грозит штраф в размере от 32 000 до 67 000 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов, либо до 4 лет лишения свободы.