В столице на краже попались братья-близнецы (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Буюканы задержали за совершение грабежа двух 23-летних братьев-близнецов, уроженцев Окницкого района. Ранее мужчин судили за аналогичные преступления.

Инцидент произошёл в декабре прошлого года. 35-летняя пострадавшая возвращалась домой, когда на пересечении улиц Чайковского и Кока на неё напали двое неизвестных. У женщины отняли сумку, в которой было 800 леев, а также другие ценные вещи. Общий ущерб составил 950 леев.

В то же время сотрудники правоохранительных органов установили, что нарушители были объявлены в розыск полицией сектора Чеканы за совершение хулиганских действий. В ходе разбирательств задержанные признали свою вину.

Было заведено уголовное дело по факту грабежа. Нарушителям грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с наложением (или без) штрафа в размере от 42 500 до 67 500 леев.