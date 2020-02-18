В столице мужчина украл лекарства из аптеки (ВИДЕО)

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36-летний житель столицы был задержан правоохранителями на трое суток. Он подозревается в совершении грабежа.

17 февраля в полицию обратилась сотрудница аптеки, расположенной на улице Колумна. Фармацевт сообщила, что в аптеку вошёл мужчина, попросил показать ему два крема, после чего взял медикаменты и скрылся, не заплатив.

Нарушителя удалось задержать по горячим следам. В ходе разбирательств мужчина признал свою вину. Согласно действующему законодательству, ему грозит заключение сроком от 5 до 7 лет.