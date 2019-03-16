В столице молодой дебошир напал на полицейского с газовым баллончиком

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21-летнего молодого человека задержали после того, как он напал на полицейского с баллончиком со слезоточивым газом и повредил служебный автомобиль. Инцидент произошёл 15 марта на улице Буребиста в секторе Ботаника.

Молодого человека накануне утром заметил экипаж патрульных. Мужчина вёл себя агрессивно, а при приближении полицейских попытался напасть, пишет deschide.md.

Нарушитель достал из кармана газовый баллончик и брызнул в лицо одному из членов экипажа полиции. После этого мужчина разбил левое зеркало и повредил правое крыло полицейской машины.

Полицейские надели на нарушителя наручники и доставили в Инспекторат полиции Ботаника. Мужчина задержан на 72 часа до выяснения обстоятельств.