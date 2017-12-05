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В столице молодая женщина решила свести счеты с жизнью (ВИДЕО)

В столице молодая женщина решила свести счеты с жизнью (ВИДЕО)

Несчастную обнаружила в луже крови хозяйка квартиры.

Инцидент произошел в субботу около 7 утра. 40-летняя женщина оставила записку: «Мама, прости меня!», и перерезав себе горло, попыталась покончить жизнь самоубийством.

Стоит отметить, что пострадавшая снимала комнату в квартире. Услышав шум, хозяйка вбежала и обнаружила женщину в луже крови. Владелица квартиры тут же вызвала скорую помощь, сообщает canal3.md.

Прибывшие медики предприняли необходимые меры и срочно доставили пациентку в реанимацию Института неотложной помощи.

По словам сотрудников правоохранительных органов, женщина снимала комнату всего три дня. Мать несчастной заявила, что не знает причин, по которым ее дочь могла пойти на столь отчаянный шаг.

Ранее пожилая женщина в Гагаузии решила свести счеты с жизнью, выпив уксусной эссенции.

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