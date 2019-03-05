В столице мертвецки пьяный водитель спровоцировал аварию с микроавтобусом и скрылся с места происшествия (ВИДЕО)

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Водитель, содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе которого превышало норму в 5 раз, спровоцировал аварию в столице и скрылся с места происшествия. Инцидент произошёл в конце прошлой недели в столичном секторе Ботаника.

Водитель автомобиля марки Audi подрезал микроавтобус, который двигался по средней полосе, в результате чего водитель микроавтобуса не справился с управлением и транспортное средство перевернулось. Водитель Audi покинул место ДТП, пишет canal3.md.

Свидетелем аварии стал прохожий, который впоследствии позвонил в Службу 112. На место происшествия прибыл экипаж полиции и бригада скорой помощи. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Водитель микроавтобуса получил несколько царапин. Прохожие помогли ему перейти в безопасное место и помогли поставить автомобиль на колёса.

В результате предпринятых мер водитель Audi был идентифицирован. Полицейские нашли его у себя дома. Тест на алкоголь выявил, что в выдыхаемом воздухе мужчины содержится 0,69 промилле чистого алкоголя.

Водителю грозит штраф в размере 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов. За то, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит лишение права на вождение транспортного средства на срок до 2 лет.