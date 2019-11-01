В столице меняются маршруты автобуса №16 и микроавтобуса №129

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Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что с сегодняшнего дня, 1 ноября, меняется маршрут городского автобуса №16 и микроавтобуса №129.

Таким образом, маршрут автобуса №16, который курсирует от Аграрного университета и до города Ватра, меняется следующим образом:

туда – с ул. М. Витязул на бул. Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту;

обратно – по установленному маршруту.

Кроме этого, частично меняется маршрут микроавтобуса №125, который курсирует от села Думбрава и до улицы Б. Воевод:

туда – (на территории Кишинёва) с ул. И. Крянгэ на ул. В. Белински и далее по установленному маршруту;

обратно – (на территории Кишинёва) с ул. К. Тэнасе на ул. Б. Бодони, ул. А. Матеевич и далее по установленному маршруту.