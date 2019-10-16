В столице мама с коляской чудом не угодила под колёса автомобиля (ВИДЕО)

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Женщина с ребёнком в коляске едва не угодила под машину в момент пересечения улицы. Запись с видеорегистратора, установленного в салоне проезжающего мимо автомобиля, была опубликована в соцсетях.

Инцидент произошёл вчера вечером на одной из улиц столицы. На снимках можно увидеть, как Mercedes продолжает ускоряться несмотря на то, что другая машина остановилась, чтобы уступить дорогу пешеходу с коляской, пишет unimedia.info.

В то же время и другим пешеходам пришлось ускориться при виде мчащейся на них машины.