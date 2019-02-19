В столице ликвидирован подпольный цех по изготовлению фальшивых документов (ФОТО, ВИДЕО)

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Двое граждан в возрасте 20 и 37 лет были задержаны по подозрению в совершении преступления, связанного с изготовлением и распространением поддельных официальных документов.

С ноября 2018 года сотрудники Национального инспектората расследований вместе с сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам вели наблюдения за незаконными действиями группы лиц. В целях получения незаконной прибыли, подозреваемые изготовили и сбыли несколько поддельных документов.

В рамках рассматриваемого уголовного дела было установлено, что подозреваемые в нескольких местах в Кишинёве располагали специальным оборудованием для подделки документов. Фальшивые документы они сбывали за заранее установленную цену (румынские удостоверения личности и молдавские водительские удостоверения).

В результате, 15 февраля в домах подозреваемых были обнаружены и изъяты 5 водительских прав и 11 румынских удостоверений личности с явными признаками фальсификации. Также была обнаружена специальная техника и другие приспособления для изготовления поддельных документов.

Подозреваемые были задержаны на 30 дней. Если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 5 лет.