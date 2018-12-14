В столице конфисковали мясо на 100 тысяч леев из-за антисанитарии и отсутствия документов (ФОТО, ВИДЕО)

В столице конфисковали мясо на 100 тысяч леев из-за антисанитарии и отсутствия документов (ФОТО, ВИДЕО)

Грубые нарушения были обнаружены в ходе проверки столичного экономического агента, специализирующегося на переработке и сбыте мясной продукции.

Как сообщает пресс-служба полиции, в ходе рейда было установлено, что мясо хранится в несоответствующих санитарно-гигиенических условиях и без документов о происхождении. Таким образом, была изъята продукция, стоимость которой составляет 100 000 леев.

В соответствии с действующим законодательством, лицам, ответственным за деятельность предприятия, грозит штраф в размере до 15 000 условных единиц с конфискацией товара.

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