В столице ищут владельца крупной суммы денег: почти тысячу евро обронили на Центральном рынке

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Инцидент произошёл во второй половине дня 16 декабря на Центральном рынке Кишинёва. Покупательница возле одного из прилавков овощного отдела заметила бумажный свёрток, в котором оказалась почти тысяча евро.

Как пишет protv.md, находку женщина отнесла к местной администрации. О розыске владельца крупной суммы сотрудники рынка сообщили по радио.

– Мы составили протокол, записали объяснение женщины, которая нашла деньги. Их пересчитали и оставили на хранение у администрации, – пояснила представитель Центрального рынка Кишинёва Виктория Трифауцан.

Продавцы уверяют, что это уже не первый случай, когда на территории рынка теряется большая сумма денег. Деньги находили прохожие и передавали руководству, которое возвращало их владельцам.