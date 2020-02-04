В столице и в Вадул-луй-Водэ запланированы перерывы в подаче воды

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Столичные потребители, проживающие в домах №20, 21/1, 35/2, 13 (включая номера с дробью) на улице Куза-Водэ в столичном секторе Ботаника, останутся без воды в среду, 5 февраля. Отключения запланированы с 09:00 до 15:00.

С 09:00 до 17:00 подача воды может быть приостановлена и на столичной улице И. Некулче, 10, 12, 14/1.

Запланированные работы будут проводиться поставщиком воды и в городе Вадул-луй-Водэ с 09:00 до 16:00. В связи с этим, пишет ipn.md, подача воды будет приостановлена на улицах Сфынтул Думитру, 31 Августа 1989 г., М. Еминеску и Штефан чел Маре, 21–27.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.