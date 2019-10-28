В столице и Гратиештах завтра ожидаются перебои с водой

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“Apă-Canal Chişinău” объявляет о прекращении подачи воды во вторник, 29 октября, на нескольких улицах столицы и в Гратиештах. Отключения происходят в связи с выполнением работ по подключению нового водопровода и запланированы с 09:00 до 20:00.

В столице не будет воды по ул. Мирчешть, 8-58, в том числе с дробью, Соколень, 9-11, в том числе с дробью, Язулуй, 22 и 2/5, Георге Мадан, 52-87, в том числе в домах с дробью. Кроме того, в районе Аграрного университета, на улице Буковиней и в Гратиештах также будет прекращена подача воды, пишет ipn.md. Низкое давление воды будет по Московскому проспекту, улице Студенческая, Николая Димо и Мирон Костин.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.