В столице и в Дурлештах ожидаются перебои с водой

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Столичные потребители, проживающие по ул. И. Сорочану, Н. Склифос, Романтика, Индустриальная, 14-24, в том числе в дробных домах, останутся без воды в четверг, 20 февраля. Отключения запланированы с 09:00 до 20:00.

Кроме того, с 09:00 до 17:00 воды не будет в пригороде Дурлешты на улице и переулке Тинеретулуй, Лотяну, Григориу, Басарабия. Отключения также намечены в сообществах “La Fântâna”, “Luceafărul”, “Pădureţ”, “Poiana Silvică”, “Poiana Viilor”, “Meliorator”, “Victoria”, “Valea Spicurilor”, “Valea Salcîmilor”.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.