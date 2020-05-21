В столице хулиганы разбили стекло чужого авто: владелец поймал вандалов (ВИДЕО)

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У жителя столицы хулиганы разбили в машине окно. Мужчина сумел разыскать злоумышленников.

Инцидент произошёл в ночь на 20 мая в столичном секторе Буюканы. Пострадавший сообщил о случившемся в социальной сети. На видео, которое он прикрепил к сообщению, можно увидеть парня, который подходит к транспортному средству и кулаком ударяет в заднее стекло. Затем мужчина с приятелем удаляется.

Владелец повреждённого авто вызвал полицию, пишет echipa.md. Благодаря публикации в социальной сети, на следующий день злоумышленников удалось задержать. Речь идёт о 19-летнем жителе Леова и 21-летнем жителе Калараша. Владелец авто передал хулиганов в руки полиции.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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