В столице хулиган избил до перелома челюсти молодого человека (ВИДЕО)

Полицейским столичного сектора Рышкановка поступило сообщение о конфликте, произошедшем 14 сентября между двумя парнями в одном из столичных заведений. Инициатор ссоры нанес жертве многочисленные удары по разным частям тела, после чего покинул место происшествия.

Пострадавшим оказался 19-летний уроженец Бричанского района. Согласно собранной информации, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нападавший затеял ссору с жертвой, находясь в заведении, а после избил его на улице, в результате чего молодого человека госпитализировали с переломом челюсти.

20-летнего хулигана удалось найти по горячим следам. Против него возбуждено уголовное дело, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.