В столице хотят повысить штрафы за незаконный выброс мусора

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Преторы секторов и сотрудники Управления ЖКХ примэрии Кишинёва смогут налагать штрафы на владельцев жилья в столице, которые выбрасывают мусор на мусоросборочные платформы, не подписав контракт с Управлением «Autosalubritate».

В то же время местные власти намерены направить обращение в парламент с ходатайством ужесточить штрафы за незаконный выброс мусора. Согласно данным, озвученным сегодня на еженедельном заседании примэрии, в столице по 42 адресам владельцы частных домов выбрасывают мусор, не заключив контракт с Управлением «Autosalubritate». Власти готовы три месяца вывозить мусор из частных домов, которые в настоящее время не платят за эту услугу. Если в течение этого периода владельцы не подпишут договор о вывозе мусора, им грозят большие штрафы.

Директор Управления «Autosalubritate» Евгений Аксентьев заявил, что ежегодные убытки предприятия из-за отсутствия контрактов на вывоз мусора превышают 1 млн. леев. В настоящее время предприятие заключило более 13 000 контрактов в частном секторе, но еще более 7 000 пользователей должны подписать такие документы.

За вывоз мусора экономические агенты ежемесячно платят 22 лея, а физические лица – от 9 до 16 леев, пишет moldpres.md.