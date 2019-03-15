В столице гражданину Турции предъявлено обвинение в организации незаконной миграции

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48-летний гражданин Турции обвиняется в организации нелегальной миграции трёх соотечественников на основании поддельных дипломатических паспортов. Столичная прокуратура завершила судебное преследование и направила дело обвиняемого в суд.

Согласно обвинительному заключению, в марте-апреле 2017 года обвиняемый разместил троих граждан Турции в столичной гостинице, которой он управлял, а также организовал им выезд с территории Молдовы и транзит через Украину по поддельным дипломатическим паспортам. Трое 22-летних граждан Турции были задержаны на территории Словакии. Во время пограничного контроля выяснилось, что предъявленные дипломатические паспорта – поддельные.

В случае вынесения обвинительного приговора, подсудимому грозит до 5 лет лишения свободы. Обстоятельства инцидента выясняются.