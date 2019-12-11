В столице двое угнали и разбили чужой автомобиль (ВИДЕО)

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28 ноября в полицию сектора Центр обратился мужчина с заявлением об угоне автомобиля. 40-летний владелец авто сообщил, что припарковал автомобиль Chevrolet Aveo на бул. Негруцци. Сумму ущерба потерпевшая сторона оценила в 125 000 леев.

Вскоре угнанный автомобиль был найден повреждённым на улице Одесса. В то же время, по видео с камер наблюдения удалось установить личности злоумышленников, совершивших угон.

Подозреваемые были задержаны. Нарушителями оказались 35-летний мужчина и его 29-летняя сожительница. В ходе уголовного разбирательства они признали свою вину, сообщив, что заметили незапертое авто с ключами внутри, на котором решили покататься по городу.

По факту угона транспортного средства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых задержали на 72 часа. В соответствии с действующим уголовным законодательством им грозит тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет.