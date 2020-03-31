В столице двое рецидивистов попались на угоне авто (ВИДЕО)

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Жителей столицы в возрасте 33 и 34 лет задержали сотрудники полиции сектора Чеканы по подозрению в угоне транспортных средств.

В первом случае мужчина заявил об угоне автомобиля Dacia Logan, припаркованного на улице Бульбоака. Владелец транспортного средства сообщил, что не запер машину и оставил всего на несколько минут без присмотра. В итоге полицией был задержан 33-летний житель столицы. Мужчина сознался в содеянном, сообщив, что был в состоянии алкогольного опьянения и хотел покататься.

Во втором случае к полицейским обратился 65-летний житель столицы. Он сообщил об угоне своей машины – также Dacia Logan. В результате принятых мер был задержан 34-летний подозреваемый.

Стоит отметить, что оба угонщика ранее привлекались к ответственности за незаконный оборот наркотиков, кражу и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В соответствии с действующим законодательством, задержанным грозит тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет.

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