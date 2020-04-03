В столице двое подростков украли велосипеды из подъезда (ВИДЕО)

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Сотрудники сектора Буюканы задержали двух подростков, подозреваемых в совершении двух краж. Уроженцы Кишинёва и Страшен в возрасте 15 лет и 16 лет ранее привлекались за аналогичные нарушения.

Согласно информации полиции, подозреваемые украли два велосипеда из подъезда жилого дома, расположенного на улице Месаджер. В ходе допроса несовершеннолетние признали свою вину. Один велосипед они успели продать по символической цене, а второй был возвращён владельцу.

В соответствии с законодательством, за кражу задержанным грозит штраф в размере от 32 000 до 67 000 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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