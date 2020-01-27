В столице двое несовершеннолетних рецидивистов ограбили прохожую (ВИДЕО)

В столице двое несовершеннолетних рецидивистов ограбили прохожую (ВИДЕО)

В ночь с 11 на 12 января на 29-летнюю девушку напали двое неизвестных. Применив физическую силу, они отобрали у жертвы сумку, где находились кошелек с деньгами, 2 банковские карты, пара очков и документы.

Инцидент произошёл на столичной улице А. Янку. Пострадавшей был нанесён ущерб в размере 2 000 леев.

Вскоре сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали двоих подозреваемых в возрасте 16 и 17 лет, оба родом из Фалешт. Во время уголовного разбирательства задержанные признали свою вину, сообщив, что после совершения преступления поехали в Бельцы, где попытались снять деньги с банковской карты. Найденные в сумке жертвы наличные были потрачены.

Стоит отметить, что несовершеннолетние ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи и грабежи. В соответствии с действующим уголовным законодательством, им грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.

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