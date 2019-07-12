В столице будут курсировать ещё пять новых троллейбусов

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Пять новых троллейбусов в скором времени появятся на столичных улицах. Они были собраны на муниципальном предприятии “Управление электротранспорта города Кишинёва”.

Это 5 из 17 троллейбусов, которые были приобретены в этом году на заводе в Минске, пишет moldpres.md. 10 из них – стандартные, 5 – с системой автономного питания и 2 – сочленённые.

В новых троллейбусах установлены системы охлаждения воздуха, камеры видеонаблюдения и USB-розетки. Кроме того, они оснащены светодиодными оптическими блоками и зеркалами с электроприводом.