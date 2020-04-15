В столице больше недели не могут найти пожилого мужчину (ВИДЕО)

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76-летний житель Кишинёва Николай Коман пропал более недели назад. Отчаявшиеся родственники просят помощи в его поисках.

Родные Николая обратились в полицию и разместили объявления в социальных сетях. 7 апреля мужчина вышел из дома на Петриканах и пропал, пишет echipa.md.

Приметы: рост 1,65 м, среднее телосложение, седые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в чёрную куртку, синие джинсы и чёрные ботинки.

По словам родственников, у мужчины могут случаться провалы в памяти. Тех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по номерам 112 или 079 616 381.

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