В столице бездомным помогут пережить морозы

В зимний период людям без определённого места жительства будет предоставлено временное убежище для ночёвки. В случае необходимости, их будут доставлять сотрудники полиции или социальной помощи в Центр размещения и ориентации для лиц без места жительства.

При необходимости им будет оказана первая медицинская помощь. Бездомным также будет предоставлено бесплатное питание.

В то же время, Управление чрезвычайных ситуаций установит на улицах столицы специальные палатки для людей, пострадавших от гипотермии, пишет tv8.md. Такие пункты будут оборудованы в каждом секторе города по адресам:

– бул. Дечебал-Дачия (рядом с McDonalds),

– ул. Богдан Воевод на пересечении с ул. Киев,

– Каля Ешилор, 49,

– бул. Мирча чел Бэтрын, 2 (вдоль аллеи),

– ул. Халтей, 2.