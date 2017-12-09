В столице без вести пропала 80-летняя женщина

Родственники разыскивают пенсионерку уже несколько дней.

Ильина Нина Андреевна 1937 года рождения пропала с 6 на 7 декабря, предположительно в районе Парка Афганцев – ТЦ «Союз» в столичном секторе Рышкановка или возле магазина «Supraten», расположенного на Буюканах.

Приметы: рост 153см, цвет глаз – серый. Одета в серую болоньевую куртку-пальто, коричневые-потертые ботинки. При ней была черная авоська с документами.

Кроме того, у пожилой женщины есть проблемы с памятью.

В случае, если кто-то располагает информацией о местонахождении пропавшей жительницы столицы, звоните по телефону: 079 27 40 33 (Геннадий).