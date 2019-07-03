В столице без вести пропала 16-летняя девушка из Теленешт: полиция просит помощи в её поисках

В столице без вести пропала 16-летняя девушка из Теленешт: полиция просит помощи в её поисках

Управление полиции муниципия Кишинёв объявило в розыск 16-летнюю девушку, приехавшую из Теленештского района. Она перестала отвечать на звонки родителей ещё в последних числах мая.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, к ним с заявлением обратилась мать пропавшей. Она рассказала, что девочка учится в одном из столичных колледжей, а в конце мая она перестала отвечать на её звонки и связь с ней потерялась.

Приметы: рост 160 см, голубые глаза, худощавое телосложение, длинные светлые волосы.

Тех, кто может предоставить информацию о местонахождении девочки, просят звонить по номеру 069094075 или обращаться в Службу 112.

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