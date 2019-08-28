В столице без вести пропал мужчина: его разыскивают родственники

0

Пропавшего жителя Кишинёва, Басикевича Александра, разыскивают обеспокоенные родственники. Мужчина вышел на шоссе Хынчешть из маршрутки “Одесса-Кишинёв” и скрылся в неизвестном направлении.

Мужчина проживал на Старой Почте, пишет unimedia.info. 26 августа, около 20.30, он вышел из маршрутки и пропал. Приметы: высокого роста, был одет в белую футболку и белые шорты с полосками.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номерам 112 или 078 276 106.