В столице беременная женщина попала под колёса авто

В столице беременная женщина попала под колёса авто

30-летняя женщина попала в больницу после того, как её сбила машина BMW. Инцидент произошёл накануне вечером на столичной улице Албишоара.

По словам очевидцев, пострадавшая была беременна. На ней была тёмная одежда, а место, где произошло ДТП, было плохо освещено, пишет deschide.md.

Девушка ударилась головой об асфальт и была госпитализирована. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

Напомним, что вчера в Унгенах водитель также сбил беременную женщину. Пострадавшая скончалась в больнице.

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