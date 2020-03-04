В столице автоворы-неудачники попались “на горячем” (ВИДЕО)

В столице автоворы-неудачники попались “на горячем” (ВИДЕО)

Троих молодых людей задержали этим утром карабинеры в секторе Центр. Как оказалось, мужчины возвращались после кражи с полными сумками “добычи”.

Как сообщили в полиции, группа патрульных заметила трёх подозрительных парней с большими сумками. Молодых людей доставили в инспекторат для выяснения обстоятельств, пишет echipa.md.

Задержанными оказались двое молодых людей в возрасте 22 до 18 лет, а также 14-летний несовершеннолетний. В сумках задержанных оказались ноутбук, две коробки печенья, пара обуви и иные предметы.

В ходе допроса задержанные сознались в том, что обокрали 2 машины на улице Аэродромной в секторе Рышкановка. По факту случившегося проводится разбирательство.

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