В столице автоворы-неудачники попались “на горячем” (ВИДЕО)

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Троих молодых людей задержали этим утром карабинеры в секторе Центр. Как оказалось, мужчины возвращались после кражи с полными сумками “добычи”.

Как сообщили в полиции, группа патрульных заметила трёх подозрительных парней с большими сумками. Молодых людей доставили в инспекторат для выяснения обстоятельств, пишет echipa.md.

Задержанными оказались двое молодых людей в возрасте 22 до 18 лет, а также 14-летний несовершеннолетний. В сумках задержанных оказались ноутбук, две коробки печенья, пара обуви и иные предметы.

В ходе допроса задержанные сознались в том, что обокрали 2 машины на улице Аэродромной в секторе Рышкановка. По факту случившегося проводится разбирательство.