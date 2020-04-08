В столице автомобиль такси сбил мужчину на электрическом самокате (ФОТО)

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Водитель такси сбил мужчину, который пересекал проезжую часть на электрическом самокате. Инцидент произошёл этим утром в секторе Чеканы.

По словам сотрудника пресс-службы столичной полиции Натальи Стати, 47-летний таксист совершил наезд на 34-летнего мужчину на электросамокате. Буквально через несколько мгновений в такси врезался грузовик, за рулём которого находился водитель 36 лет, пишет echipa.md.

К месту ДТП прибыла “скорая”. Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами.

Обстоятельства аварии устанавливаются, ведётся разбирательство.

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