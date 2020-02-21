В столице автомобиль сбил переходившего дорогу в неположенном месте пешехода (ВИДЕО)

В столице автомобиль сбил переходившего дорогу в неположенном месте пешехода (ВИДЕО)

Молодой человек был госпитализирован после того, как его сбил автомобиль. Авария произошла вчера вечером на бульваре Дмитрия Кантемира в столице.

По данным полиции, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги, передаёт publika.md.

По словам водителя, он увидел пешехода в последний момент, после чего резко затормозил, но избежать столкновения не удалось.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

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