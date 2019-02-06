В столице автомобиль сбил переходившего дорогу на “зебре” мужчину

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Автомобиль сбил 47-летнего жителя Кишинёва в тот момент, когда он переходил дорогу на пешеходном переходе. Пострадавший был экстренно госпитализирован.

Инцидент произошёл сегодня на столичной улице Каля Мошилор, пишет jurnal.md. По данным полиции, пешеход переходил дорогу по правилам. В момент аварии 39-летний водитель автомобиля не был в состоянии алкогольного опьянения. По словам пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, пострадавший был экстренно доставлен в больницу, где ему окажут медицинскую помощь.

Полиция расследует этот инцидент. Водитель получит наказание в соответствии с действующим законодательством.