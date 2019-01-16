В столице автомобиль сбил перебегавшую дорогу девочку (ВИДЕО)

В столице автомобиль сбил перебегавшую дорогу девочку (ВИДЕО)

Девочка-подросток из Кишинёва чудом выжила после того, как была сбита автомобилем на пешеходном переходе.

ДТП произошло во вторник, 15 января, на пересечении улиц Ион Пеливан и Николае Костин столичного сектора Буюканы, пишет echipa.md. Момент столкновения попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения и был опубликован в социальных сетях. На кадрах видно, что девочка начала перебегать дорогу по пешеходному переходу и в этот момент её сбил автомобиль.

Интернет-пользователи разделились на два лагеря: некоторые встали на защиту пешехода, а некоторые считают, что прав в этой ситуации водитель. Однако многие уверены, что нарушили ПДД и девочка, которая перебегала дорогу, что делать запрещено, и водитель, который не притормозил у пешеходного перехода.

К счастью, девушка не получила серьёзных травм. Органы правопорядка расследуют данное ДТП,

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