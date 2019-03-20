В столице автоледи сбила маму с годовалым ребёнком: пострадавшие госпитализированы (ВИДЕО)

В столице автоледи сбила маму с годовалым ребёнком: пострадавшие госпитализированы (ВИДЕО)

26-летняя женщина с годовалым ребёнком была сбита на пешеходном переходе. Пострадавших доставили в больницу.

Как сообщает полиция, авария произошла вчера на улице Каля Ешилор в столичном районе Скулянка, пишет protv.md. Согласно полученным данным, мама с ребёнком, которому исполнился 1 год и 11 месяцев, не получили серьёзных травм, но были доставлены в больницу для проведения обследований. Женщину госпитализировали в Больницу скорой помощи, а малыша – в Институт матери и ребёнка.

По данным полиции, пешеходов сбил автомобиль марки Toyota, за рулём которого находилась 28-летняя женщина. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства ДТП.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md