В столице автоледи ехала на высокой скорости, держа ребенка на руках (ВИДЕО)

Она управляла машиной на скорости 80 километров в час на улице Михай Витязул столичного сектора Рышкановка. При этом на руках у женщины сидел ребенок.

Нарушения удалось снять очевидцу, который впоследствии выложил видеозапись в социальные сети. Следует отметить, что, согласно действующему законодательству, детей младше 12 лет можно перевозить в автомобиле только на заднем сидении и только в специальном кресле.

Если личность женщины будет установлена и ее найдут, ей грозит денежный штраф и 3 штрафных пункта, пишет publika.md.