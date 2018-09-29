В столице арестованы трое молодых людей, пытавшихся снять колёса с чужого автомобиля (ВИДЕО)

В столице арестованы трое молодых людей, пытавшихся снять колёса с чужого автомобиля (ВИДЕО)

Трое жителей районов Басарабяска и Чимишлия в возрасте от 17 до 20 лет были задержаны сотрудниками полиции после того, как попытались снять колёса припаркованного во дворе автомобиля марки BMW.

Как сообщает пресс-служба полиции, инцидент был зафиксирован на улице М. Драган столичного сектора Чеканы. Органы правопорядка выяснили, что молодые люди ранее были в конфликте с законом  и вовлечены в преступления подобного характера.

Подозреваемых сопроводили в Инспекторат полиции для выяснения всех обстоятельств. В ходе допроса молодые люди признали свою вину и сказали, что хотели украсть колёса с целью их дальнейшей продажи.

Полицией было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемые на данный момент находятся на свободе, им грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы до 4 лет.

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