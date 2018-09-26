В столице арестован серийный вор, грабивший детские сады (ВИДЕО)

Следственные органы Инспектората полиции сектора Рышкановки арестовали 25-летнего жителя коммуны Трушень по подозрению в совершении серии краж. Молодой человек систематически обворовывал детские сады как на территории Кишинёва, так и за его пределами.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, молодой человек ограбил по меньшей мере 4 детских сада. Примечательно, что ранее подозреваемый был судим за преступления подобного характера.

В ходе допроса задержанный признал свою вину и рассказал, что проникал в помещения детских садов, ломая при этом пластиковые стёкла. Далее вор забирал все ценные вещи: телевизоры, ноутбуки, колонки, и продавал их на столичных рынках. Ущерб, который грабитель нанёс своими преступными действиями, составляет около 40 000 леев.

Подозреваемый был задержан на 30 суток, в его отношении было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Если его вина будет доказана в суде, то молодому человеку грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы до 4 лет.