В столице арестован разъезжавший по городу на угнанном автомобиле 19-летний парень (ВИДЕО)

По версии задержанного, ключи от машины ему дал родственник, попросив при этом отогнать транспортное средство на АЗС и заправить.

Инцидент произошёл в столичном секторе Буюканы. Во время патрулирования сотрудники Батальона оперативного реагирования заметили автомобиль марки Dacia. Ранее владелец этого автомобиля с аналогичными номерными знаками подал машину в розыск как угнанную.

Сотрудники полиции остановили молодого человека, который находился за рулём объявленного в розыск автомобиля. Им оказался 19-летний юноша, передаёт canal3.md. Парень не смог предъявить документов на машину в связи с чем был задержан. Молодого человека сопроводили в Инспекторат полиции, а машину поместили на специальную стоянку. В ходе допроса юноша сказал, что автомобиль ему дал дядя для того, чтобы отогнать его на АЗС и заправить. Однако молодой человек так и не доехал до места назначения, а направился почему-то к своему дому в Дурлештах, где по пути ему встретились правоохранительные органы.

Полиция расследует это дело и проверяет версию задержанного.