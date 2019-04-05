В столице 2-летнюю девочку срочно доставили в больницу и положили на операционный стол: что врачи обнаружили в её желудке (ФОТО)

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Девочка в возрасте 2 лет и 6 месяцев была доставлена в срочном порядке в Институт матери и ребёнка после того, как проглотила монету достоинством 1 лей.

Врачи отдела эндоскопии успешно провели операцию по извлечению инородного предмета из пищеварительного тракта ребёнка. Спустя некоторое время, девочка была выписана, пишет publika.md.

Стоит отметить, что данная ситуация не является беспрецедентной. По данным медицинского центра, с начала текущего года было проведено уже 16 операций по извлечению инородных тел из верхних отделов желудочно-кишечного тракта детей. В семи случаях дети проглатывали монеты.

Специалисты Института матери и ребёнка рекомендуют родителям соблюдать следующие правила во избежание несчастных случаев, связанных с проглатыванием детьми инородных предметов и опасных веществ:

не приносите домой химические вещества в контейнерах, которые могут привлечь внимание ребёнка, и не оставляйте их в легкодоступных для детей местах;

не давайте детям младше 3-х лет мелкие предметы и не разрешайте с ними играть;

старайтесь, чтобы ребёнок до 3-х лет находился под постоянным контролем.

Стоит отметить, что в Институте матери и ребёнка существует необычный музей, экспонатами которого являются предметы, извлечённые врачами из человеческих тел. Монеты, кнопки, батарейки и винты – это лишь часть предметов, которые проглатывали дети и которые в течение 40 лет коллекционировали врачи отдела эндоскопии.