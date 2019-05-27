В столице 2-летняя девочка упала в ямный туалет и едва не погибла: спасателям удалось вытащить ребёнка (ВИДЕО)

В столице 2-летняя девочка упала в ямный туалет и едва не погибла: спасателям удалось вытащить ребёнка (ВИДЕО)

Инцидент произошёл сегодня, 27 мая, в столичном секторе Ботаника. Спасатели получили сообщение о том, что 2-летний ребёнок упал в выгребную яму.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, девочка упала в выгребную яму глубиной в 4 метра, который находится во дворе дома на земле на улице Пэдурий. На место происшествия прибыли спасатели, которым удалось извлечь девочку из ямного туалета в течение 15 минут. Спасатели сделали всё возможное, чтобы ребёнок был извлечён в безопасности. После этого пострадавшую передали бригаде врачей, прибывшей на место происшествия.

К счастью, в результате ЧП девочка не пострадала. Все обстоятельства выясняют специалисты. ГИЧС призывает всех жителей страны постоянно следить за несовершеннолетними и запрещать им играть в небезопасных местах.

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