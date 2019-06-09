“В стиле сицилийской мафии”: Цырдя о живодерском поступке демократов

Политолог, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя прокомментировал поступок демократов, бросивших живых индюков через забор здания президентуры.
– В стиле сицилийской мафии. Четкий посыл президенту Игорю Додону от Влада Плахотнюка: у тебя 5 членов семьи, в том числе трое маленьких детей. Все они закончат так, как эти индюки.
P.S. А вы помните, кто первым назвал президента “индюком”? И теперь вы понимаете, кто стоял за этим?
P.P.S. Кстати, птиц откачали, накормили. Они живы. Короче, ничего у них не получится!
Стоит отметить, что:
Согласно статье 222 УК РМ, жестокое обращение или пытки животных, причинившие увечье или повлекшие смерть животных, наказываются штрафом в размере от 500 до 750 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 100 до 180 часов, или лишением свободы на срок до 1 года. Те же деяния, совершенные:
а) публично или в присутствии несовершеннолетних;
b) лицом, отвечающим за уход, защиту и благосостояние животных, за дрессировку или лечебную ветеринарную помощь;
c) из садистских побуждений, наказываются штрафом в размере от 750 до 1350 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет.