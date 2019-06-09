“В стиле сицилийской мафии”: Цырдя о живодерском поступке демократов

Политолог, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя прокомментировал поступок демократов, бросивших живых индюков через забор здания президентуры.

– В стиле сицилийской мафии. Четкий посыл президенту Игорю Додону от Влада Плахотнюка: у тебя 5 членов семьи, в том числе трое маленьких детей. Все они закончат так, как эти индюки.

P.S. А вы помните, кто первым назвал президента “индюком”? И теперь вы понимаете, кто стоял за этим?

P.P.S. Кстати, птиц откачали, накормили. Они живы. Короче, ничего у них не получится!