В Ставченах в заброшенном колодце нашли труп женщины

В Ставченах в заброшенном колодце нашли труп женщины

Труп женщины обнаружили в заброшенном колодце недалеко от кладбища в Ставченах.

Инцидент произошёл вчера, пишет deschide.md. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции. Было установлено, что тело долгое время находилось в колодце. Предварительно было установлено, что речь идёт о 39-летней жительнице Ставчен.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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