В Ставченах мужчина устроил стрельбу на улице, чтобы напугать приятелей

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На одной из улиц Ставчен были слышны выстрелы. Как оказалось, пьяный мужчина стрелял в сторону двух своих приятелей.

В результате произошедшего никто не пострадал. Подозреваемый был задержан полицией, передаёт publika.md

Как удалось установить, все трое распивали алкоголь у общего соседа. По словам одного из мужчин, они с приятелем отправились за сигаретами, как вдруг третий участник застолья начал стрелять им вслед. Мужчина также рассказал, что его приятель угрожал ему оружием прямо у двери соседского дома.

44-летний подозреваемый был доставлен в полицию сектора Рышкановка. При себе мужчина имел пистолет “Байкал”, которым владел на законных основаниях.

Задержанный рассказал полицейским, что почувствовал себя в опасности и решил выстрелить в воздух, чтобы просто напугать своих приятелей.

Обстоятельства инцидента выясняются. Задержанному грозит наказание за хулиганство.