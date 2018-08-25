В Ставченах Mercedes загорелся во время движения (ВИДЕО)

В Ставченах Mercedes загорелся во время движения (ВИДЕО)

Опасный инцидент произошел накануне, 24 августа, около 16.00.

Проезжавший мимо другой автомобилист заснял на видео самый пик пожара: видно, что от машины валит густой дым, а находящиеся рядом люди пытаются что-то сделать.

Согласно информации полиции, на место происшествия прибыл один пожарный экипаж, который ликвидировал пламя. В итоге выгорела передняя часть Mercedes, пишет protv.md.

О пострадавших в результате пожара не сообщается. Причину его возникновения предстоит определить специалистам.

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