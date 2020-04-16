В США установлен новый рекорд по числу погибших от коронавируса

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В Соединённых Штатах за сутки скончались 2 494 человека с диагнозом COVID-19. Это максимальная цифра за всё время, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором данных о ситуации с коронавирусом в стране.

Днём ранее число умерших от коронавируса составляло 2 228 человек. Общее число смертей в США – 28,3 тысячи, пишет rg.ru.

А количество подтверждённых случаев заражения превысило 637 тысяч, что выводит Соединённые Штаты в лидеры в мире по обоим показателям.

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