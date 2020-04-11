В США побит рекорд смертности от коронавируса

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В США за прошедшие сутки умерли более 2,1 тысяч человек из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчёты, связанные с COVID-19.

Как пишет gazeta.ru, за сутки скончались 2 108 человек, у которых был выявлен коронавирус. Это рекордные показатели смертности в США, связанные с COVID-19. Днём ранее от коронавируса в Соединённых Штатах скончались 1 783 человека.

Всего в США насчитывается 499 252 случаев заражения коронавирусом: жертвами стали 18 637 человек, вылечились – 28 790.

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