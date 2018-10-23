В США молдаванка приговорена к пожизненному заключению за убийство (ФОТО)

44-летняя гражданка Молдовы выстрелила в американца 4 раза в то время, как он спал.

Вчера, 22 октября, судом штата Айова в США наша соотечественница была приговорена к пожизненному заключению за убийство 60-летнего водителя грузовика. По данным следствия, убийство произошло 6 сентября 2017 года, пишет zugo.md. Гражданка Молдовы 4 раза выстрелила в американца Эрнеста Куммера, пока тот спал в своём грузовике недалеко от штата Айова. Женщина была найдена полицией вблизи одной из остановок, в её сумке был обнаружен пистолет.

Всё началось с того, что молдаванка послала нескольким водителям грузовиков сообщения с просьбой подвезти её в Вашингтон. Эрнест Куммер был единственным, кто отозвался на просьбу. Далее, по словам самой обвинённой, Куммер отвёз её к себе домой и насильно удерживал там в течение 3 дней, угрожая при этом пистолетом и заставляя поддерживать с ним отношения.

После этого, 5 сентября, Куммер взял с собой заложницу и поехал в Чикаго, чтобы отвезти очередной груз. Когда он решил сделать перевал на одной из остановок, женщина попыталась сбежать, но Куммер помешал ей. После этого, мужчина решил наказать за непослушание свою заложницу и приказал ей снять одежду. В этот момент молдаванка схватила пистолет и выстрелила в обидчика 4 раза. То есть, по первоначальной версии уже заключённой молдаванки убийство являлось не чем иным, как превышением самообороны.

Однако по утверждениям главного прокурора штата Айова, у молдаванки было много шансов сбежать, а водитель был убит во время сна. Он также отметил, что обвиняемая ничего не рассказывала об угрозах со стороны Куммера во время следствия.

В результате дополнительного допроса, гражданка Молдовы призналась, что стреляла в Куммера с целью убийства, но во время слушаний она всё же отказалась говорить. Решение судей о пожизненном заключении обвиняемой было единогласным.