В США число жертв COVID-19 за два месяца превысило потери во Вьетнамской войне

В США число жертв COVID-19 за два месяца превысило потери во Вьетнамской войне

Согласно данным американского Университета имени Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в США за два месяца превысило потери за два десятилетия войны во Вьетнаме.

По состоянию на 28 апреля от коронавируса нового типа в США умерли 58 365 человек. В то же время, по данным Национального архива США, во Вьетнамской войне (1955-1975) погибли 58 220 человек, передаёт radiochisinau.md.

Кроме того, 28 апреля в США был побит ещё один антирекорд – в стране зафиксировано уже более 1 млн случаев заражения COVID-19. Это составляет около трети от общего числа зарегистрированных случаев в мире.

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